Сергей Глуховеров: Переговоры туроператоров Кыргызстана и РК пока безрезультатны

На уровне правительств Кыргызстана и Казахстана прошли несколько встреч по вопросу урегулирования вопроса пребывания кыргызских туркомпаний на территории РК, но пока безрезультатно. Об этом 24.kg рассказал член правления Кыргызской ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.

По его словам, раньше Кыргызстан и Казахстан не притесняли туристические компании.

«Кыргызские компании спокойно заезжали в Казахстан, возили туристов в Чарын, Кельсайские озера, Кайынды. Казахские компании также заезжали в Кыргызстан, возили своих туристов на Иссык-Куль», — говорит собеседник.

Однако, два года назад, со слов Сергея Глуховерова, Казахстан ужесточил правила пребывания туркомпаний из КР.

«Кыргызским машинам, гидам можно только делать трансфер от точки А до точки Б. То есть из аэропорта до границы. Нельзя по пути заехать на обед в Алматы, в горы, на Медео, в Чарын... Это будет считаться нелегальной работой, потому что мы не платим налоги и эти заказы должны отдавать местным компаниям», — пояснил он.

Глуховеров считает, что в подобной ситуации уместно было бы ввести зеркальные меры. Однако, кыргызская сторона пока этого не делает, так как надеется на диалог с соседней страной.

«Огромный поток туристов проезжает по Великому Шелковому пути, пересекая несколько стран. Если мы будем делить на сегменты, то это — удорожание туров и люди перестанут ехать сюда», — полагает он.

Что касается Узбекистана, то как сказал Сергей Глуховеров, наши туркомпании довозят до Ташкента, там туристы садятся на местные автобусы и берут местных гидов.

По мнению Сергея Глуховерова, прилететь только в одну из стран региона — довольно дорого.

«Прилететь просто в Кыргызстана или Казахстан — дорого, а увидеть стразу три страны — это привлекательно и дешево. Больше туристов и туры дешевле», — заключил он.
