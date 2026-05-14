Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек

Во время встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Первомайского района горожане подняли вопрос о будущем частных домов, расположенных на территориях, где по Генеральному плану столицы предусмотрено строительство многоэтажных жилых комплексов.

Жители рассказали, что получили документы на участки через земельную амнистию и уже начали строительство домов, вкладывая крупные суммы и оформляя кредиты. Но людей беспокоят слухи о возможном сносе частного сектора через несколько лет ради возведения многоэтажек.

В ответ градоначальник пояснил, что наличие в Генплане зон под многоэтажную застройку не означает автоматический снос домов.

По его словам, Генплан Бишкека рассчитан до 2050 года и предусматривает перспективное развитие города.

«Если у вас есть красная книга и право собственности, стройте дома и спокойно живите. Никто не имеет права принудительно сносить ваше жилье ради строительства многоэтажек», — заявил на встрече Айбек Джунушалиев.

Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проводит встречу с жителями Первомайского района

«Поэтому вам говорят, что это ваша частная собственность, вы получили красную книгу (Госакт) — стройте дом, живите спокойно, ведите хозяйство. Если в будущем вы сами решите объединиться и построить многоэтажный дом, тогда уже будете принимать соответствующие решения. До этого момента никто не имеет права нарушать ваше право собственности. Никто не может заставить вас снести дом ради строительства многоэтажки», — добавил мэр.

Также жителям напомнили, что участки узаконены в рамках земельной амнистии, поэтому их границы и статус остаются такими, какими утверждены при легализации.