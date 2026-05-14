Общество

В Кыргызстане снижается преждевременная смертность — Швейцария помогла

Швейцария способствует снижению преждевременной смертности в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, подведены итоги восьмилетней реализации проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в КР».

С 2018 по 2026 год показатель DALY (годы жизни, потерянные из-за преждевременной смертности и инвалидности) снизился в среднем на 29 процентов.

По республике удалось предотвратить более 92 тысяч преждевременных смертей, что позволило избежать экономических потерь на сумму около 44,8 миллиарда сомов.

«Благодаря поддержке правительства Швейцарии нам удалось существенно укрепить систему первичной медико-санитарной помощи, улучшить раннее выявление неинфекционных заболеваний и повысить качество медицинских услуг для населения. Особенно важно, что проект способствовал формированию культуры профилактики и здорового образа жизни среди населения. Полученные результаты станут прочной основой для дальнейшего развития системы профилактики и укрепления общественного здоровья в Кыргызстане», — отметил министр здравоохранения Дамир Осмонов.

В рамках проекта внедрены протоколы PEN для раннего выявления и лечения неинфекционных заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи, расширены функции семейных медсестер, усилена работа отделов качества в организациях здравоохранения, а также внедрены механизмы прозрачности бюджетного планирования.

Отдельное внимание уделено развитию цифровизации системы здравоохранения. Медицинские организации обеспечены компьютерной техникой, что позволило расширить внедрение цифровых решений, включая электронные амбулаторные карты.

Проект также способствовал снижению факторов риска неинфекционных заболеваний. В целевых регионах II фазы проекта уровень курения снизился на 19 процентов, потребление алкоголя — на 58 процентов, улучшились показатели правильного питания и физической активности населения.

Большую роль в продвижении профилактики сыграли национальные информационные кампании. В 2026 году более 1,1 миллиона мужчин приняли участие в месячнике «Будь ответственным!», а в 2025 году более 1 миллиона женщин охвачены месячником «Женское здоровье».

 

Неинфекционные заболевания — это хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Основными факторами риска являются неправильное питание, употребление табака, чрезмерное потребление алкоголя и низкая физическая активность.  
