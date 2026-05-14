Общество

Мэр Бишкека разъяснил правила изъятия земель под дороги и городские объекты

Во время встречи с жителями мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал вопросы, связанные с возможным изъятием частных участков при реализации городских инфраструктурных проектов.

По его словам, если земельный участок попадает под зону строительства дорог или других объектов государственной значимости, решение принимается строго в рамках закона. При наличии оформленного права собственности (красной книги) жителям предлагаются два варианта: предоставление равноценного земельного участка в другом месте или денежная компенсация, если обмен невозможен.

Градоначальник отметил, что в практике чаще применяется механизм обмена землей.

Но в качестве примера выплаты денег он привел строительство дороги на улице Профсоюзной, где из-за изменения маршрута трассы в обход кладбища затронуты четыре частных дома. В результате владельцам этих домов выплачена компенсация.

Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища

Айбек Джунушалиев также подчеркнул, что все решения принимаются индивидуально и в соответствии с законодательством, а права собственников гарантированно учитываются при реализации городских проектов.

Напомним, строительство дороги по улице Профсоюзной в районе МТУ «Новопавловка» вызвало широкую дискуссию. Вначале разрабатывался вариант прокладки трассы прямо по территории кладбища, но позже, рассмотрев ряд факторов, муниципалитет принял решение обойти этот участок. В результате чего под снос попали четыре частных строения.

Помимо этого, дорога проходит по участкам жителей Новопавловки, которые относятся к землям сельхозназначения. Они также просят справедливые компенсации. Какое решение примут представители городской власти в этом случае, остается пока неизвестным. Но, по словам фермеров, компенсации им пока не выдали, в то время как на их угодьях уже ведутся активные дорожные работы и измерения.
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
