Мэр Бишкека разъяснил правила изъятия земель под дороги и городские объекты

Во время встречи с жителями мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал вопросы, связанные с возможным изъятием частных участков при реализации городских инфраструктурных проектов.

По его словам, если земельный участок попадает под зону строительства дорог или других объектов государственной значимости, решение принимается строго в рамках закона. При наличии оформленного права собственности (красной книги) жителям предлагаются два варианта: предоставление равноценного земельного участка в другом месте или денежная компенсация, если обмен невозможен.

Градоначальник отметил, что в практике чаще применяется механизм обмена землей.

Но в качестве примера выплаты денег он привел строительство дороги на улице Профсоюзной, где из-за изменения маршрута трассы в обход кладбища затронуты четыре частных дома. В результате владельцам этих домов выплачена компенсация.

Айбек Джунушалиев также подчеркнул, что все решения принимаются индивидуально и в соответствии с законодательством, а права собственников гарантированно учитываются при реализации городских проектов.

Напомним, строительство дороги по улице Профсоюзной в районе МТУ «Новопавловка» вызвало широкую дискуссию. Вначале разрабатывался вариант прокладки трассы прямо по территории кладбища, но позже, рассмотрев ряд факторов, муниципалитет принял решение обойти этот участок. В результате чего под снос попали четыре частных строения.