14:27
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке закрыли шесть кладбищ для новых захоронений

С 11 мая 2026 года в Бишкеке ввели запрет на погребение, подзахоронение и новые захоронения сразу на шести городских кладбищах из-за санитарных требований и отсутствия свободных земель. Решение принято в целях соблюдения санитарных и экологических норм, а также в связи с нехваткой свободных земельных участков.

По данным пресс-службы муниципалитета столицы, ограничения введены на основании заключений центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

Запрет касается кладбищ, расположенных на пересечениях улиц:

  • Ыбырайыма Абдрахманова и Абдрашита Бердибаева;
  • Орхон и Энесай 11-я в жилмассиве «Энесай»;
  • Федора Достоевского и Арстанбап в жилом массиве «Кок-Жаре»;
  • на улице Мамбет Иманалиева в селе Орто-Сай;
  • на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Ивана Мичурина;
  • на пересечении улицы Кыргызской с Северной объездной дорогой в селе Нижняя Ала-Арча.

Власти просят жителей учитывать новые ограничения и обращаться в муниципальное предприятие «Бишкекское агентство ритуальных услуг» для получения информации о действующих кладбищах, предназначенных для новых захоронений.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373814/
просмотров: 823
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке более 200 человек вышли на субботник на воинском кладбище
На кладбищах Бишкека хотят установить камеры видеонаблюдения
На кладбище «Учар» в городе Ош высадят более 600 саженцев
В Сокулукском районе хотят отдать 19 гектаров сельхозземель под кладбище
На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища
В городе Ош начали благоустраивать территории рекультивированных кладбищ
Вы меня за дурака считаете? Депутат БГК о стройке рядом с кладбищем
Минстрой: Возведение дома в селе Орто-Сай ведется с соблюдением норм
Женщина установила себе памятник на кладбище в Бишкеке и ухаживает за ним
«Рано или поздно ты станешь моей»: черный юмор на выезде мэрии на кладбища
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
14:24
Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в соцсетях Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса об...
14:15
В Баткенской области продолжаются авиационные обработки против саранчи
14:13
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
13:37
Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде
13:24
В Бишкеке закрыли шесть кладбищ для новых захоронений