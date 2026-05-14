В Бишкеке закрыли шесть кладбищ для новых захоронений

С 11 мая 2026 года в Бишкеке ввели запрет на погребение, подзахоронение и новые захоронения сразу на шести городских кладбищах из-за санитарных требований и отсутствия свободных земель. Решение принято в целях соблюдения санитарных и экологических норм, а также в связи с нехваткой свободных земельных участков.

По данным пресс-службы муниципалитета столицы, ограничения введены на основании заключений центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

Запрет касается кладбищ, расположенных на пересечениях улиц:

Ыбырайыма Абдрахманова и Абдрашита Бердибаева;

Орхон и Энесай 11-я в жилмассиве «Энесай»;

Федора Достоевского и Арстанбап в жилом массиве «Кок-Жаре»;

на улице Мамбет Иманалиева в селе Орто-Сай;

на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Ивана Мичурина;

на пересечении улицы Кыргызской с Северной объездной дорогой в селе Нижняя Ала-Арча.

Власти просят жителей учитывать новые ограничения и обращаться в муниципальное предприятие «Бишкекское агентство ритуальных услуг» для получения информации о действующих кладбищах, предназначенных для новых захоронений.