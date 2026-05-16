Общество

Банкам и госкомпаниям хотят упростить выпуск облигаций под золото

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о смягчении правил выпуска и обращения облигаций в Кыргызстане.

Документ предусматривает снижение минимального коэффициента достаточности собственных средств (КДС) для эмитентов облигаций с 0,3 до 0,01. Власти считают, что действующая норма фактически ограничивает доступ банков и финансовых организаций к рынку облигаций.

В справке-обосновании отмечается, что банковский сектор уже находится под отдельным надзором Национального банка, поэтому дополнительное требование по КДС создает избыточную регуляторную нагрузку и мешает привлечению долгосрочного финансирования.

Кроме того, предлагается изменить правила хранения золота для облигаций, обеспеченных драгоценным металлом. Сейчас эмитенты обязаны хранить золотые слитки через коммерческие банки. Новая редакция позволит государственным органам и золотодобывающим компаниям со 100-процентным госучастием хранить золото в собственных хранилищах.

В кабмине считают, что это снизит издержки, упростит выпуск обеспеченных золотом облигаций и поможет развитию внутреннего рынка ценных бумаг.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373901/
