Кабмин передал поставки топлива госкомпаниям одному оператору

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок закупки горюче-смазочных материалов для государственных и муниципальных предприятий.

Согласно постановлению, главным поставщиком ГСМ и нефтепродуктов для ряда отраслей определено ОсОО «Кыргыз Мунайзат Корпорация».

Речь идет о предприятиях авиационной, горнодобывающей, железнодорожной и дорожно-строительной сфер, а также об организациях, где государству принадлежит более 50 процентов доли.

Документом также вносятся изменения в правила госзакупок. Теперь такие предприятия смогут закупать топливо у поставщика, определенного решением кабмина, без стандартных процедур закупок. Исключение сделано только для покупки ГСМ на автозаправках.

Госагентству по управлению госимуществом поручено координировать переход всех госкомпаний и муниципальных предприятий на закупку топлива исключительно через «Кыргыз Мунайзат Корпорация».

Кроме того, совместно с Минтрансом власти должны создать необходимую инфраструктуру для бесперебойного снабжения дорожной отрасли ГСМ и предусмотреть финансирование этих мер в планах на 2026-2031 годы.

В кабмине заявили, что решение принято для обеспечения стабильных поставок топлива, повышения энергетической безопасности страны, развития национального нефтеперерабатывающего комплекса и оптимизации государственных расходов.
