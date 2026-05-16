19:46
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 16 мая. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали перец, лук, груши, яйца и растительное масло. Подешевели картофель, огурцы, помидоры и морковь.

В итоге стоимость минимального набора продуктов снизилась на 360 сомов — до 7 тысяч 574 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 304 сома. С начала года она подорожала на 851 сом, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 389 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/373920/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 2 мая. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 25 апреля. Больше всего подорожало мясо
Продуктовая корзина Бишкека на 18 апреля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 11 апреля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 4 апреля. Что подорожало больше всего
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
Продуктовая корзина Бишкека на 28 марта. Подорожали груши, подешевели овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Что подорожало больше всего
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
19:42
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на ф...
19:28
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
19:10
Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая
18:47
В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой
18:30
17 мая: где в Бишкеке отключат свет