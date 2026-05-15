Общество

Бишкекские студенты создали проекты для ядерной медицины на хакатоне

В Бишкеке прошел национальный этап международного студенческого чемпионата «Глобал Хакатом», посвященного теме «Ядерные технологии для жизни и здоровья». В нем приняли участие более 75 студентов из пяти вузов Кыргызстана.

Мероприятие состоялось 13–14 мая на базе Кыргызско-Российского Славянского университета. В течение суток 13 команд работали над практическими кейсами в сфере ядерной медицины.

В чемпионате участвовали студенты КРСУ, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова и Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

Программа была разделена на два блока. В первый день прошли лекции экспертов из Кыргызстана и России по медицинской физике и ядерной медицине. На второй день команды представили свои проекты экспертному жюри.

Победителем стала команда Hot Spot из КГМА. Студенты разработали систему оценки эффективности и допустимости проведения позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Команда представит Кыргызстан в международном финале чемпионата, который пройдет осенью 2026 года.

Во время мероприятия также было подписано соглашение между Томским политехническим университетом и КРСУ о запуске совместной образовательной программы «Медицинская физика».
