Шырдаки, мода и ремесла со всего мира. В Бишкеке пройдет фестиваль «ОЙМО-2026»

В Бишкеке с 27 по 31 мая пройдет юбилейный XX Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «ОЙМО-2026».

Темой фестиваля в этом году станет «Мировое культурное наследие: традиции, ремесла, преемственность».

Организаторы ожидают участие более 150 ремесленников, дизайнеров, художников и представителей креативных индустрий из Кыргызстана, стран Центральной Азии и других государств.

Гости фестиваля смогут посетить международную ярмарку ремесел, fashion-показы, кинопоказы, мастер-классы по изготовлению шырдаков, ала-кийиза, курака, ткачеству, вышивке, керамике и валянию войлока.

Также в программе — кулинарные мастер-классы по приготовлению национальных блюд и публичные дискуссии о развитии креативных индустрий.

26 мая в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова пройдет международная конференция, посвященная сохранению традиционной культуры и развитию креативных индустрий.

Официальное открытие фестиваля состоится 27 мая в 11.00 возле памятника Курманджан датке. Вечером на главной сцене пройдет концертная программа.

Одним из ключевых событий станут public talk-дискуссии о связи традиционной культуры и современной моды с участием известных дизайнеров Кыргызстана и представителей Парка креативных индустрий.

Отдельную часть программы посвятят памяти основательницы фестиваля Динары Чочунбаевой — заслуженного деятеля культуры Кыргызстана и эксперта UNESCO по нематериальному культурному наследию.

Генеральный спонсор фестиваля — компания «Артбласт Групп».