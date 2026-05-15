Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева

Посетителей акции «Ночь музеев» в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева ждет обширная программа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил старший научный сотрудник музея Сергей Пуриков.

По его словам, Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая начиная с 1977 года.

«Ближе к 2000-м решили проводить эту дату более масштабно и начали устраивать акцию «Ночь музеев». Кыргызстан тоже стал подключаться к инициативе, но более активно — восемь лет назад. Завтра, 16 мая, с 11.00 до 24.00 состоится очередная акция. В программе — постоянная экспозиция, персональная выставка Рахата Элуубек уулу «Айлана», временные выставки, ярмарка, выступления ди-джеев, симфонического оркестра и хора, мастер-классы по живописи, скульптуре, лепке, оригами и многое другое.

Мы стремимся показать, что музей способен меняться. Если вы были в нашем музее несколько лет назад и придете сейчас, то вы многое не узнаете. И это наша главная задача — показать людям, что в музей нужно ходить постоянно», — сказал Сергей Пуриков.

Он добавил, что в рамках акции пройдет конкурс на лучший художественный образ, вдохновленный мировой живописью и искусством — участникам нужно перевоплотиться в персонажей известных картин или в любимых художников. Победителей ждут памятные призы.

Сергей Пуриков подчеркнул, что музеи развиваются, и переход от сложившегося мнения, что это скучное место, куда в основном водят студентов и школьников, в то место, в которое хочется приходить, будет долгим.

«Чтобы к нам постоянно приходили посетители, нужно трансформироваться. Наш музей Айтиева — это место, в котором всегда что-то происходит, где люди собираются, зная, что там есть на что посмотреть, в чем поучаствовать. В выходные дни у нас постоянно читается курс лекций по искусству мировому и Кыргызстана, чтобы люди могли втянуться. Курс обширный, но не глубокий, а именно поверхностный, чтобы у людей пропал страх того, что он придет в музей и ничего не поймет. Каждую лекцию посещает 60-70 человек — школьников, студентов и взрослых людей, желающих понять искусство.

Современное искусство очень сложно воспринять, оно имеет огромное количество форм, но и шедевры классики иногда бывает очень сложно понять. На лекциях мы пытаемся все объяснить», — добавил он.