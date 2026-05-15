Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одного из участников

В Бишкеке милиция задержала одного из участников дорожного конфликта, устроенного прямо на улице города.

Как сообщили в ГУВД столицы, 14 мая около 9:15 в службу 102 поступила информация о том, что двое неизвестных грубо нарушают общественный порядок во время дорожной ссоры.

Инцидент зарегистрировали в журнале учета информации УВД Свердловского района.

В ходе разбирательства сотрудники милиции задержали гражданина Б.А. ,1984 года рождения. Его доставили в следственную службу районного управления внутренних дел.

В ГУВД Бишкека призвали жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и не допускать противоправных действий во время конфликтов на дорогах.

Милиция также напомнила, что в случае подобных ситуаций необходимо обращаться по номеру 102.