Общество

Айгуль Жапарова навестила мать тройни и поздравила кыргызстанок с Днем матери

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова посетила Национальный центр охраны материнства и детства, где ознакомилась с условиями нового здания Перинатального центра и старого корпуса медучреждения.

Во время визита она навестила женщину, родившую тройню, и пожелала семье здоровья, благополучия и счастья.

Вместе с министром здравоохранения и другими официальными лицами Айгуль Жапарова также поздравила коллектив центра и всех матерей страны с Днем матери.

В своем выступлении первая леди подчеркнула особую роль матерей в обществе и назвала женщину-хранительницу духовных ценностей народа.

«В третье воскресенье мая отмечается один из самых теплых праздников — День матери. В наших традициях мать является колыбелью нации. Быть матерью — это и подвиг, и огромное счастье», — сказала Айгуль Жапарова.

Кроме того, первая леди поблагодарила медицинских работников за вклад в охрану здоровья матерей и детей и пожелала коллективу центра успехов и крепкого здоровья.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374012/
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
