Айгуль Жапарова навестила мать тройни и поздравила кыргызстанок с Днем матери

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова посетила Национальный центр охраны материнства и детства, где ознакомилась с условиями нового здания Перинатального центра и старого корпуса медучреждения.

Во время визита она навестила женщину, родившую тройню, и пожелала семье здоровья, благополучия и счастья.

Вместе с министром здравоохранения и другими официальными лицами Айгуль Жапарова также поздравила коллектив центра и всех матерей страны с Днем матери.

В своем выступлении первая леди подчеркнула особую роль матерей в обществе и назвала женщину-хранительницу духовных ценностей народа.

«В третье воскресенье мая отмечается один из самых теплых праздников — День матери. В наших традициях мать является колыбелью нации. Быть матерью — это и подвиг, и огромное счастье», — сказала Айгуль Жапарова.

Кроме того, первая леди поблагодарила медицинских работников за вклад в охрану здоровья матерей и детей и пожелала коллективу центра успехов и крепкого здоровья.