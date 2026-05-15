«ЭлКат» возглавил правление Ассоциации операторов связи Кыргызстана

ОсОО «ЭлКат» избрано новым председателем правления Ассоциации операторов связи Кыргызстана. Решение приняли на годовом общем собрании членов организации, прошедшем 13 мая в Бишкеке.
Помимо подведения итогов 2025 года, участники переизбрали руководящие органы ассоциации.
В новый состав правления вошли:
- ОсОО «ЭлКат»;
- ООО «Скай Мобайл»;
- ЗАО «Альфа Телеком»;
- ОсОО «Акнет»;
- ОсОО «Скайнет Телеком».
В ревизионную комиссию избраны ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», ООО «НУР Телеком» и ОсОО «Грин Телеком Сервис».
В ассоциации заявили, что под руководством нового состава правления планируется усилить взаимодействие между участниками рынка, защиту интересов операторов связи и развитие современной цифровой инфраструктуры Кыргызстана.
Во время собрания исполнительный директор ассоциации Салават Ормошев представил отчет о работе за 2025 год.
Участники также утвердили план работы на 2026 год, годовой бюджет организации и акт проверки финансовой деятельности.