23:25
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

«ЭлКат» возглавил правление Ассоциации операторов связи Кыргызстана

ОсОО «ЭлКат» избрано новым председателем правления Ассоциации операторов связи Кыргызстана. Решение приняли на годовом общем собрании членов организации, прошедшем 13 мая в Бишкеке.

Помимо подведения итогов 2025 года, участники переизбрали руководящие органы ассоциации.

В новый состав правления вошли:

  • ОсОО «ЭлКат»;
  • ООО «Скай Мобайл»;
  • ЗАО «Альфа Телеком»;
  • ОсОО «Акнет»;
  • ОсОО «Скайнет Телеком».

В ревизионную комиссию избраны ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», ООО «НУР Телеком» и ОсОО «Грин Телеком Сервис».

В ассоциации заявили, что под руководством нового состава правления планируется усилить взаимодействие между участниками рынка, защиту интересов операторов связи и развитие современной цифровой инфраструктуры Кыргызстана.

Во время собрания исполнительный директор ассоциации Салават Ормошев представил отчет о работе за 2025 год.

Участники также утвердили план работы на 2026 год, годовой бюджет организации и акт проверки финансовой деятельности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374015/
просмотров: 608
Версия для печати
Материалы по теме
Новые нормы обучения: автошколы просят власти страны проводить реформу поэтапно
ОсОО «ЭлКат» опровергает резкое падение скорости интернета в Кыргызстане
Пользователи массово жалуются на резкое падение скорости интернета в Кыргызстане
После перехода в госуправление прибыль «ЭлКат» выросла на 65 процентов
Мамлекет «ЭлКат» компаниясына болгон укукту калыбына келтирди
Государство окончательно восстановило права на компанию «ЭлКат»
Ремонт дорог в Бишкеке «режет» интернет: операторы связи о причинах сбоев
В Японии открыли первую Ассоциацию студентов Кыргызстана
Управделами планирует довести в 2025 году прибыль «ЭлКат» до 1,5 миллиарда
Как Алексей Ширшов помог вернуть «ЭлКат», рассказал Дайырбек Орунбеков
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
15 мая, пятница
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран-участниц ОТГ Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стра...
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
22:24
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
22:02
В Бишкеке построят современный ипподромный комплекс на 20 тысяч зрителей