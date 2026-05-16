19:46
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Режиссер Актан Арым Кубат вошел в состав жюри Шанхайского кинофестиваля

Кыргызский режиссер Актан Арым Кубат приглашен в состав главного жюри основного конкурса Golden Goblet Awards 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Об этом сообщила продюсер Алтынай Койчуманова.

Фестиваль пройдет с 12 по 21 июня в Шанхае. Это единственный в Китае кинофорум класса «А» по классификации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) и крупнейший в Азии. Ежегодно он собирает более 2 тысяч фильмов из более чем 100 стран и регионов, а также привлекает около 500 тысяч зрителей по всему миру.

Жюри основного конкурса Golden Goblet Awards в этом году возглавит гонконгский актер Тони Люн Чу Вай. Вместе с Актаном Арым Кубатом в жюри вошли продюсер Дора Бушуша (Тунис), режиссер Гуань Ху (Китай), режиссер и сценарист Деа Кулумбегашвили (Грузия), сценарист и продюсер Фернанда Валадес (Мексика), актриса Синь Чжилэй (Китай).

Напомним, в 2023 году известный в Кыргызстане режиссер Актан Арым Кубат выступал председателем жюри конкурса «Новые азиатские таланты», а два года спустя его фильм «Кара Кызыл Сары» забрал главный приз. На этот раз в программе «Международная панорама» он покажет свою раннюю картину «Бешкемпир».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374030/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Каннах открылся 79-й международный кинофестиваль
Кыргызстан примет участие в крупнейшем в мире кинорынке — Marché du Film
Европейская премьера: фильм «Кара Кызыл Сары» показали на фестивале в Германии
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026
Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
Кыргызстанцы подали заявки на международный кинофестиваль «От всей души»
Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival
Форум «Үмүт» — пространство для развития молодого кино
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
19:42
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на ф...
19:28
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
19:10
Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая
18:47
В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой
18:30
17 мая: где в Бишкеке отключат свет