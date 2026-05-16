В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой

17 мая в 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится показ балета Михаила Раухвергера «Чолпон». Спектакль приурочен к 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой.



Отмечается, что балет был поставлен в 1944 году и на протяжении более 60 лет остается одним из главных спектаклей репертуара театра.



Постановку осуществил народный артист Киргизской ССР Нурдин Тугелов, редакция — народного артиста Киргизской ССР, лауреата Государственной премии СССР Урана Сарбагышева.



В главных партиях выступят Ясмин Джанботаева (Чолпон), лауреат международных конкурсов Адилжан Рахманов (Нурдин), Даяна Кыдыралиева (Айдай), Валерий Разумейко (Темир-хан) и заслуженный артист КР Фарух Садыркулов (Джинн). Дирижер — народный артист КР Нурматбек Полотов.



Бюбюсара Бейшеналиева — первая профессиональная кыргызская балерина, педагог и народная артистка СССР. Она окончила Ленинградское хореографическое училище и стала основоположником национальной балетной школы.



За годы работы в театре исполнила более 30 ведущих партий мирового репертуара — Одетту-Одиллию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице», Марию в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Выступала на сценах Москвы, Ленинграда, гастролировала в странах Европы и Азии. Ее имя носит Кыргызский национальный театр оперы и балета.