23:25
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане утверждена программа реинтеграции возвращающихся мигрантов

Распоряжением кабинета министров утверждена программа по реинтеграции возвращающихся мигрантов на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минтруда.

Цель программы — создание комплексной системы господдержки кыргызстанцев, возвращающихся из-за рубежа, обеспечение их успешной социальной и экономической адаптации, а также эффективное использование их профессионального, трудового и предпринимательского потенциала в интересах развития страны.

Программой предусмотрен ряд приоритетов, направленных на содействие устойчивой реинтеграции возвращающихся мигрантов. В частности, планируется внедрение механизмов экономической поддержки, содействие занятости и самозанятости, организация профессиональной переподготовки, а также развитие механизмов признания квалификаций и навыков, полученных за рубежом.

Предусмотрены меры по социальной и психологической адаптации мигрантов и членов их семей. Предусматривается создание специализированных центров поддержки, развитие информационных платформ и цифровых сервисов, обеспечивающих доступ граждан к информации о возможностях реинтеграции и трудоустройства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374035/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Без медосмотра не пустят к работе. В КР новые правила для мигрантов
Медицина как искусство: история кыргызстанки, покорившей Дубай
От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
Из Бишкека — в Европу: как кыргызстанка строит карьеру в IT в Германии
Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго
О риске завоза паразитов трудовыми мигрантами предупредил Роспотребнадзор
В городе Ош откроют центр предвыездной ориентации для мигрантов
Бэтмен влетел на заседание горсовета в США с критикой в адрес правительства
В России мигрантам с патентами могут запретить менять работу в первый год
Что нужно знать гражданам КР перед выездом на работу в Россию — ответ Минтруда
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
15 мая, пятница
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран-участниц ОТГ Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стра...
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
22:24
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
22:02
В Бишкеке построят современный ипподромный комплекс на 20 тысяч зрителей