В Кыргызстане утверждена программа реинтеграции возвращающихся мигрантов

Распоряжением кабинета министров утверждена программа по реинтеграции возвращающихся мигрантов на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минтруда.

Цель программы — создание комплексной системы господдержки кыргызстанцев, возвращающихся из-за рубежа, обеспечение их успешной социальной и экономической адаптации, а также эффективное использование их профессионального, трудового и предпринимательского потенциала в интересах развития страны.

Программой предусмотрен ряд приоритетов, направленных на содействие устойчивой реинтеграции возвращающихся мигрантов. В частности, планируется внедрение механизмов экономической поддержки, содействие занятости и самозанятости, организация профессиональной переподготовки, а также развитие механизмов признания квалификаций и навыков, полученных за рубежом.

Предусмотрены меры по социальной и психологической адаптации мигрантов и членов их семей. Предусматривается создание специализированных центров поддержки, развитие информационных платформ и цифровых сервисов, обеспечивающих доступ граждан к информации о возможностях реинтеграции и трудоустройства.