Общество

Нарын оживляет традиции: бывшую галерею превратили в центр ремесел

В бывшей частной галерее в центре Нарына теперь пахнет войлоком, свежим деревом и краской. Здесь открыли Центр традиционных ремесел — место, где будут не только показывать шырдаки и ала кийизы, но и учить молодежь ремеслу, которое в Нарыне до сих пор считается частью повседневной жизни.

Центр появился при Нарынском областном государственном историко-этнографическом музее имени Какен Мамбеталиевой при поддержке ICHCAP ЮНЕСКО и Республики Корея, Министерства культуры, информации и молодежной политики КР. Аналогичные проекты также открылись в Бишкеке и Иссык-Кульской области.

Фото 24.kg. Директор музея Анара Байгабатова
Директор музея Анара Байгабатова говорит, что главная задача центра — не превратить ремесло в «музейный экспонат».

«Мы хотим, чтобы это было живое пространство. Чтобы сюда приходили молодые люди, учились у ремесленников, перенимали опыт и понимали ценность своих традиций», — сказала она.

Обучение для молодежи будет бесплатным. В центре уже оборудовали мастерские и воркшоп-зоны, закупили материалы и современное оборудование. На первом этаже работают выставочный зал и сувенирный магазин, где продаются изделия местных мастеров.

Для Нарына такой проект выглядит особенно логичным, в области традиционно развито войлочное ремесло. Здесь делают шырдаки, ала кийизы, предметы быта и элементы юрт. Рядом с музеем уже начали проводить мастер-классы по рукоделию.

Сам центр разместили в здании бывшей галереи бизнесмена Аскара Салымбекова. По словам Анары Байгабатовой, в 2025 году здание передали государству, а затем — Министерству культуры.

Теперь пространство хотят превратить не только в музей, но и в культурную площадку для горожан и туристов.

Фото 24.kg. Замминистра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов

«Мы хотим, чтобы двери этого музея и галереи были открыты для туристов и посетителей», — сказал замминистра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов во время пресс-тура для СМИ.

На открытие приехал и член Союза художников Кыргызстана Залкарбек Эсенканов, которого с Нарыном связывает личная история.

«Я считаю Нарын своей малой родиной», — сказал художник.

Фото 24.kg. Художник Залкарбек Эсенканов

Главной работой своей экспозиции он назвал картину «Семь матерей».

«У кыргызов есть традиция — знать семь отцов. А я подумал: семь матерей тоже надо знать», — говорит Эсенканов.

По его словам, искусство не обязано нравиться всем.

Пусть сюда зайдут сто человек. Если хотя бы двое найдут что-то важное для себя — этого уже достаточно.

Залкарбек Эсенканов

Сейчас территория центра позволяет проводить мероприятия не только внутри здания, но и на улице. В музее рассчитывают, что со временем пространство станет точкой притяжения для туристов, ремесленников и самих жителей Нарына — местом, где традиции не хранятся под стеклом, а продолжают жить.
