С 1 июня в КР начнет работать новый комплекс фиксации нарушений ПДД

С 1 июня начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений ПДД.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики презентовало автоматизированный программно-аппаратный комплекс фиксации правонарушений, предназначенный для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения.

По данным ведомства, комплекс разработан Государственным учреждением «Кызмат» и передан в пользование Государственному предприятию «Центр технического назначения при ГУОБДД МВД КР».

Комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения:

превышение установленной скорости движения;

управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности;

использование мобильного телефона во время управления транспортным средством;

выезд на полосу встречного движения.

С 1 июня программно-аппаратные комплексы будут введены в эксплуатацию по всей республике в полном рабочем режиме.

Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан.