На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Ленинского района.

По его словам, среди населения часто звучит мнение, что якобы вместо старых гаражей строятся многоэтажные дома.

«Но это не так. На этих участках будут построены школы и детсады. Кстати, возвести садики готовы предприниматели за свой счет — это их вклад в развитие города», — сказал градоначальник.

На встрече одна из жительниц жилмассива «Арча-Бешик» сообщила, что на улице Ахунбаева снесли старые гаражи, и теперь там строится детский сад. «Но еще остается 3-4 сотки свободной земли. Постройте там сквер, иначе кто-то поставит автомойку или торговый павильон. Мы 30 лет ждем сквер, уже состариться успели», — заметила она.

Мэр пообещал, что рядом с детсадом построят сквер.