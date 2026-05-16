Мэрия Бишкека не располагает жильем, которое могли бы предоставить нуждающимся гражданам. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил глава города Айбек Джунушалиев.

Отметим, что на собрании ряд граждан заявили, что давно и безуспешно состоят в очереди на предоставление жилья.

«Я проживаю в столице у брата, много лет состою в очереди на квартиру. Могу ли я получить жилье? По линии Государственной ипотечной компании (ГИК) платить не могу — я получаю только пенсию по инвалидности», — сказала одна из присутствующих.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что мэрия Бишкека сегодня не строит жилые дома и не имеет собственного фонда жилья.

«Все эти вопросы решаются через систему ГИК, где есть возможности льготного предоставляения жилой площади, или же в рамках помощи со стороны государства. У мэрии нет жилья, которое она могла бы предоставить гражданам. У нас бывают только выморочные квартиры, но согласно действующему законодательству они в первоочередном порядке предоставляются детям-сиротам в рамках очереди», — пояснил мэр.

Тем не менее он пообещал, что сотрудники муниципалитета возьмут контакты обратившейся женщины и изучат ее положение.

«Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, то будем ходатайствовать о выделении вам жилья», — добавил Айбек Джунушалиев.