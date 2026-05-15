Общество

В Бишкеке построят современный ипподромный комплекс на 20 тысяч зрителей

Мэрия Бишкек и ОсОО «НКЗ» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Меморандум предусматривает установление партнерских отношений, направленных на развитие и укрепление сотрудничества сторон в рамках реализации проекта по строительству международного ипподрома в столице.

В рамках проекта планируется строительство современного ипподромного комплекса вместимостью до 20 тысяч зрителей. Объект будет оснащен песчаными и газонными трассами международного стандарта, а также современной системой ночного освещения.

Проект предусматривает строительство конюшенного комплекса с аукционным залом, создание торговых и рекреационных зон, а также обустройство специальной арены для проведения соревнований по кок бору и других национальных конных игр.

Отметим, что проектирование объекта осуществляется в сотрудничестве с федерациями по национальным видам спорта.
