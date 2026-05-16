Более 60 процентов дорог в Бишкеке нуждаются в ремонте. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил глава города Айбек Джунушалиев.

Одна из горожанок подняла проблему разбитых или отсутствующих вовсе тротуаров. «Невозможно ходить по городу. Что делать пешеходам? Когда вы планируете их ремонтировать?» — спросила она.

Айбек Джунушалиев ответил, что все горожане считают, что именно их дорога в приоритете. Но нужно рассматривать возможности города.

«Раньше мы ремонтировали самое много 16,7 километра дорог в год. В 2021-2023 годах довели этот показатель до 27,8 километра. В 2024-м мы отремонтировали уже 61,7 километра, а в 2025-м — 92! В 2026-м планируем отремонтировать 120 километров дорог. Не было в истории города, чтобы такой объем делали. Мосты начали делать, новые дороги строить», — сказал мэр.

При этом 1,4 тысячи километров, или более 60 процентов дорог, в столице сегодня нужно отремонтировать.

«Если бы мы шли прежними темпами — по 16 километров в год ремонтировали, то нам бы потребовалось более 100 лет, чтобы завершить все работы. Но мы сегодня наращиваем темпы, опыт, финансовые средства. К сожалению, все 1,4 тысячи километров за день или даже за год не сделать. Надеюсь, при нынешних темпах за 20-25 лет потребность города в модернизации дорожной инфраструктуры мы закроем», — сказал Айбек Джунушалиев.