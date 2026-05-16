Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — один из элементов решения вопроса заторов на дорогах Бишкека. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил глава города Айбек Джунушалиев.

Отметим, что одна из присутствующих подняла вопрос небезопасного передвижения самокатчиков и мотоциклистов.

«В городе невозможно стало ходить пешком. Особенно в зоне риска беременные, мамы с колясками, люди с инвалидностью. Самокаты — это интерес нескольких человек, а страдают от них тысячи горожан. Невозможно дойти до пункта назначения без испуга», — посетовала горожанка под аплодисменты зала.

Мэр согласился с ней, но частично.

«Создавая возможность передвигаться на СИМ, мы решаем вопросы пробок тоже. Представьте, если все эти люди опять пересядут на легковой автотранспорт. При этом очень много моментов, когда люди на СИМ не соблюдают Правила дорожного движения. Мы признаем: возможно, это тоже наш недостаток, потому что только теперь мы занимаемся дорожной инфраструктурой. Пока нет полноценных условий для их передвижения. Но мы прорабатываем нормативы, положения, чтобы СИМ не были угрозой для других участников дорожного движения, для пешеходов.

Во-первых, указываем, по какому направлению должны двигаться СИМ. Думаю, по всему городу будем это делать. Во-вторых, прорабатываем возможность регулирования скорости передвижения самокатчиков, чтобы они не превышали 15 километров в час. Эта скорость обезопасит пешеходов и самих лиц, передвигающихся на самокатах. Плюс сотрудники УПСМ должны чаще проводить рейды, в том числе по мотороллерам. Когда им удобно, они едут по дороге, а когда неудобно — по тротуарам. Нужно изучить этот вопрос и установить жесткие требования к ним», — ответил Айбек Джунушалиев.

Напомним, в столице растет число аварий с участием электросамокатов и мопедов. По данным УПСМ, в 2025 году зарегистрировали 682 ДТП, пострадали 756 человек и 14 погибли. Это гораздо больше, чем в 2022 году. На фоне этого пешеходы все чаще жалуются на небезопасные тротуары, высокую скорость пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и отсутствие четких правил.