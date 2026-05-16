19:47
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Мэр Бишкека ответил на ор по поводу подтоплений после дождей

Вопрос последствий после ливней в Бишкеке прокомментировал мэр Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Ленинского района.

«Во время дождей второй год столица тонет — нет единой ирригационной системы. К примеру, по улице Жумабека стройкомпании прокладывают арыки, но не подключают к единой системе. Уложили лотки, а начало замуровано, некуда течь воде», — посетовала одна из горожанок.

Градоначальник отметил, что уже неделю «хейт не спадает».

«Пишут — где мэр был, где вице-мэр был? Мы были на дорогах, сами ездили, смотрели. Ради справедливости хочу отметить: заявление про последние два года — это неправда. Это было и ранее. Вспомните путепроводы — Молодая Гвардия/Льва Толстого, по проспекту Манаса и другие. Там топило, и машины теряли номера. Вспомните «Арча-Бешик», жилой массив «Жер-Ынтымагы», часть Орока, когда топило более чем 200 домов. С тех пор мы приняли ряд мер. Построили селеотвод. В этом году ни один дом не подтопило», — сказал он.

Айбек Джунушалиев согласился с необходимостью формировать единую ирригационную систему.

Читайте по теме
Почему после дождей Бишкек превращается в город рек на тротуарах и дорогах

«Несмотря на весь этот ор, по городу мы обозначили 57 точек, где было временное подтопление. Большая часть из них сформирована до нас. Мы выправляем сегодня ситуацию. У нас были места, где идут лотки большего объема, а потом переходят в лотки, не справляющиеся с этим объемом. Есть места, где две-три ирригационные системы соединены в одну, при этом там установлены лотки меньшего объема.

Или показывают Аламединский рынок, там строится надземный пешеходный переход. Он не достроен, соответственно, недоделана ирригационная система. Конечно, там подтопление. Стройка-то идет, мы не можем на момент дождя взять и какие-то другие меры принять и завершить работы за день. Я не оправдываюсь, есть недостатки. У нас целая армия работников, которые могут совершать ошибки, но мы над этим работаем и исправляем их», — отметил он.

Напомним, что после ливней Бишкек превратился в «Венецию». Люди выкладывали в соцсети, как город утопал в воде, а ирригационная система не срабатывала.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374065/
просмотров: 1682
Версия для печати
Материалы по теме
Китайская стройкомпания намерена модернизировать водоснабжение в Бишкеке
Не Бишкек, а колхозный город. Мэр не согласен с критикой жителей
В классе 47 детей. Из школы № 2 просят выселить департамент образования Бишкека
Музыкальный вечер под открытым небом пройдет в центре Бишкека 17 мая
Самокаты не будут угрозой для пешеходов — мэрия Бишкека работает над положением
Мэрия Бишкека не располагает жильем, которое могли бы предоставить нуждающимся
Права на частную собственность никто не отменял — мэр Бишкека о сносе домов
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
19:42
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на ф...
19:28
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
19:10
Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая
18:47
В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой
18:30
17 мая: где в Бишкеке отключат свет