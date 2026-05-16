Мэр Бишкека ответил на ор по поводу подтоплений после дождей

Вопрос последствий после ливней в Бишкеке прокомментировал мэр Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Ленинского района.

«Во время дождей второй год столица тонет — нет единой ирригационной системы. К примеру, по улице Жумабека стройкомпании прокладывают арыки, но не подключают к единой системе. Уложили лотки, а начало замуровано, некуда течь воде», — посетовала одна из горожанок.

Градоначальник отметил, что уже неделю «хейт не спадает».

«Пишут — где мэр был, где вице-мэр был? Мы были на дорогах, сами ездили, смотрели. Ради справедливости хочу отметить: заявление про последние два года — это неправда. Это было и ранее. Вспомните путепроводы — Молодая Гвардия/Льва Толстого, по проспекту Манаса и другие. Там топило, и машины теряли номера. Вспомните «Арча-Бешик», жилой массив «Жер-Ынтымагы», часть Орока, когда топило более чем 200 домов. С тех пор мы приняли ряд мер. Построили селеотвод. В этом году ни один дом не подтопило», — сказал он.

Айбек Джунушалиев согласился с необходимостью формировать единую ирригационную систему.

«Несмотря на весь этот ор, по городу мы обозначили 57 точек, где было временное подтопление. Большая часть из них сформирована до нас. Мы выправляем сегодня ситуацию. У нас были места, где идут лотки большего объема, а потом переходят в лотки, не справляющиеся с этим объемом. Есть места, где две-три ирригационные системы соединены в одну, при этом там установлены лотки меньшего объема.

Или показывают Аламединский рынок, там строится надземный пешеходный переход. Он не достроен, соответственно, недоделана ирригационная система. Конечно, там подтопление. Стройка-то идет, мы не можем на момент дождя взять и какие-то другие меры принять и завершить работы за день. Я не оправдываюсь, есть недостатки. У нас целая армия работников, которые могут совершать ошибки, но мы над этим работаем и исправляем их», — отметил он.

Напомним, что после ливней Бишкек превратился в «Венецию». Люди выкладывали в соцсети, как город утопал в воде, а ирригационная система не срабатывала.