Конкурс на пассажирские перевозки из Нарынской области объявил Минтранс

Нарынское региональное управление департамента наземного и водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций объявило конкурс на организацию пассажирских перевозок.

Конкурс определит компании для обслуживания 11 автобусных и микроавтобусных маршрутов, связывающих населенные пункты Нарынской области с Бишкеком, Балыкчи и Караколом.

К участию допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательской деятельности и имеющие лицензию на перевозку пассажиров.

Заявления и конкурсные документы в электронном виде принимаются на официальном сайте департамента транспорта до 18 июня 2026 года.