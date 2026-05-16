Общество

Музей литературы имени Сатылганова занял первое место на фестивале в Казахстане

В Литературно-мемориальном музее имени Жамбыла Жабаева в Алматинской области состоялся II Международный фестиваль мемориальных музеев Мәңгілік тұлғалар, посвященный 180-летию казахского акына Жамбыла Жабаева и Международному дню музеев.

По данным мэрии Бишкека, по итогам фестиваля Музей литературы имени Токтогула Сатылганова, входящий в состав Объединенной дирекции мемориальных музеев столицы КР, занял первое место и награжден сертификатом на 400 тысяч тенге (около 70 тысяч сомов. — Прим. 24.kg).

В рамках фестиваля кыргызская сторона представила масштабную творческую программу, посвященную жизни и творчеству выдающегося кыргызского акына и комузиста Токтогула Сатылганова. Центральной частью выступления стала театрализованная постановка, раскрывающая образ великого народного поэта, его жизненный путь, творчество и вклад в развитие кыргызской культуры и народного искусства.

Подготовка к мероприятию сопровождалась исследовательской работой: изучены архивные материалы, литературные источники и исторические сведения о жизни акына. Специально к фестивалю также подготовлена передвижная выставка, посвященная Токтогулу Сатылганову.

В знак дружбы, культурного сотрудничества и сохранения традиционного музыкального искусства кыргызского народа музею переданы памятные подарки — комуз, выполненный в стиле и форме, напоминающей инструмент Токтогула Сатылганова, а также книга «Токтогул Сатылганов».

Театрализованная постановка, видеопрезентация музея Токтогула Сатылганова и передвижная выставка получили высокую оценку членов международного жюри за оригинальность, высокий художественный уровень и глубокое раскрытие образа выдающегося акына.
