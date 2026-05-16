Переход на 12-летку. В школах КР требуют вернуть рабочие тетради

В Кыргызстане в школах требуют вернуть рабочие тетради по предмету «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов, предварительно стерев все записи, сделанные учениками за время учебы. Об этом пишут пользователи Threads.

«Слов не хватает... Рабочую тетрадь в других странах оставляют детям или как минимум она должна быть лично для ребенка. Уже мазоли на пальцах, стирая все то, что писал ребенок», — пишет одна из родительниц.

По словам другой, если в школах не могут предоставить такие тетради бесплатно, то родители «с удовольствием бы купили сами, чтобы ребенок мог спокойно рисовать/писать».

Как пояснилив издательском доме «Окуу китеби», рабочие тетради находятся на балансе школ, при проверке Счетной палаты могут возникнуть вопросы, поэтому их нужно сдать для дальнейшего списания.

«Тетради одноразовые, стирать все, что в них было написано, необязательно. Их потом сдадут в макулатуру. Мы проводили инструктаж с библиотекарями, к сожалению, не до всех очевидно дошла информация, объясним еще раз», — отметили в издательском доме.

По словам руководства, на следующий учебный год в школах будут предоставляться новые тетради.

Однако в «Окуу китеби» не исключили, что тетради могут быть повторно использованы — в случае их нехватки или несвоевременных поставок в отдельных школах.

Фото Минпросвещения. УМК «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов

Напомним, учебно-методический комплекс (УМК) «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов общеобразовательных школ с кыргызским и русским языками обучения издан в 2025 году в рамках перехода на 12-летнее образование.

УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие) подготовлен в издательстве «Окуу китеби» и отпечатан в типографии «Учкун» тиражом 295 тысяч 880 экземпляров.

Финансирование осуществлено за счет республиканского бюджета.