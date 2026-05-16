Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию

Афганистан работает над возможной отправкой трудовых мигрантов в Россию. Об этом журналистам сообщил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

По его словам, РФ также заинтересована в этой инициативе.

«Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов», — сказал Нуриддин Азизи на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Чиновник уточнил о «единственном препятствии» для отправки в РФ трудовых мигрантов — «вопросах, связанных с языком». По его словам, сейчас правительство Афганистана «прилагает усилия, чтобы это препятствие преодолеть».

Ранее Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов. Среди них — работа 10 месяцев в году, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и каждого члена семьи, соотнесение срока пребывания в России с трудовыми отношениями и так далее. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.