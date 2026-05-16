19:48
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию

Афганистан работает над возможной отправкой трудовых мигрантов в Россию. Об этом журналистам сообщил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

По его словам, РФ также заинтересована в этой инициативе.

«Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов», — сказал Нуриддин Азизи на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Чиновник уточнил о «единственном препятствии» для отправки в РФ трудовых мигрантов — «вопросах, связанных с языком». По его словам, сейчас правительство Афганистана «прилагает усилия, чтобы это препятствие преодолеть».

Ранее Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов. Среди них — работа 10 месяцев в году, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и каждого члена семьи, соотнесение срока пребывания в России с трудовыми отношениями и так далее. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374088/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан договорился со странами Бенилюкса о возврате мигрантов
Медер Алиев: В Кыргызстане действует комплексная система поддержки мигрантов
Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афганистане
В Турции погиб 27-летний кыргызстанец из-за столкновения с такси
В Грузии задержали нелегальных мигрантов, среди них граждане Кыргызстана
Подворовые обходы. В Кыргызстане выявлено 84 тысячи детей мигрантов
Сколько граждан Кыргызстана депортировано из США, рассказали в МИД
Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки трудовых мигрантов
В США задержаны 13 нелегальных мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Афганистан значительно наращивает товарооборот со странами Центральной Азии
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
19:42
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на ф...
19:28
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
19:10
Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая
18:47
В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой
18:30
17 мая: где в Бишкеке отключат свет