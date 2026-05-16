В Кыргызстане 17 мая стартует Общереспубликанское тестирование — 2026.
Директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева в эфире «Биринчи радио» заявила, что результаты Общереспубликанского тестирования теперь обязательны не только для поступления в высшие учебные заведения, но и в организации среднего профессионального образования (колледжи).
«В связи с этим число зарегистрированных на тест в этом году оказалось заметно больше. Если в прошлом году ОРТ сдавали 57 тысяч человек, то в 2026-м уже зарегистрировались более 64 тысяч, но и это не конечная цифра — 16 и 20 мая будет дополнительная регистрация, и число может увеличиться», — заметила она.
В ЦООМО озвучили, что нельзя делать участникам ОРТ:
- посылать вместо себя другое лицо для сдачи теста;
- иметь при себе во время теста или на перемене мобильный телефон, наушники, калькулятор, смарт- часы или очки, часы с калькулятором, камеру, фотоаппарат и другие электронные устройства, даже если они находятся в нерабочем состоянии;
- иметь при себе шпаргалки, книги, тетради и другие источники информации, чистые листы бумаги;
- списывать ответы у других участников;
- делать какие-либо пометки или записи в тетрадях тестов;
- выносить тетради тестов, листы ответов, черновики за пределы аудитории, где проходит тестирование;
- переписывать, фотографировать или любым другим образом копировать и распространять материалы ОРТ, передавать их другим лицам;
- пользоваться мобильным телефоном (в том числе любым мобильным приложением) для оплаты покупок во время короткого перерыва после окончания работы над разделом «Математика». Участнику необходимо заранее побеспокоиться о наличных или банковской карте;
- приходить на тест в состоянии алкогольного опьянения и приносить спиртные напитки.