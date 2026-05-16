19:48
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Еще один шанс. Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет в июне

Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет в июне. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынара Батракеева.

По ее словам, тестирование пройдет в несколько этапов:

  • I этап: 17, 18, 19 мая;
  • II этап: 21, 22, 23 мая.

«Третий этап запланирован на июнь. Но он предусмотрен только для тех граждан, кто по уважительным причинам не смог сдать тест в мае — заболели, были в отъезде, имели семейные проблемы, участвовали в олимпиадах или спортивных соревнованиях за пределами Кыргызстана. Есть требование о предоставлении соответствующей справки. Поздний тест будет доступен лишь в Бишкеке и Оше. Обычно такой возможностью пользуются около 2 тысяч абитуриентов», — сказала Чынара Батракеева.

Для допуска к тестированию все абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе:

  • оригинал паспорта;
  • талон допуска на тест;
  • ручку с синим стержнем.

С 2026 года результаты ОРТ обязательны не только для поступления в вузы, но и в колледжи.

На тест зарегистрировались более 64 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374095/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Шпаргалки, фото, списывание — что нельзя делать на Общереспубликанском тесте
В колледжи будут принимать абитуриентов на основании результатов ОРТ
Общереспубликанский тест. Дополнительная регистрация пройдет 16 и 20 мая
ОРТ пройдет в мае. В тестировании участвуют около 65 тысяч выпускников
ОРТ бесплатным не будет — это противоречит действующему законодательству
В приложении для подготовки к ОРТ зарегистрировались более 61 тысячи учеников
Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование
Напоминаем! На следующей неделе завершится регистрация на ОРТ
Задания ОРТ составляют на основе школьного стандарта — ЦООМО
Мобильное приложение «Булак» поможет подготовиться к Общереспубликанскому тесту
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
19:42
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на ф...
19:28
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
19:10
Трамп уехал, приедет Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая
18:47
В Бишкеке покажут балет «Чолпон» в честь 100-летия Бюбюсары Бейшеналиевой
18:30
17 мая: где в Бишкеке отключат свет