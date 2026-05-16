Музыкальный вечер под открытым небом пройдет в центре Бишкека 17 мая

Мэрия Бишкека приглашает жителей и гостей столицы на музыкальный вечер под открытым небом, который состоится 17 мая в 18.30 на площади Ала-Тоо у фонтанов.

Для гостей выступит духовой оркестр столичного управления культуры. В программе — известные композиции Gipsy Kings, ABBA, Bruno Mars, Leonid Friends, а также «Кара-Жорго» и другие популярные произведения.

На сцене также выступят звезды отечественной эстрады Кубаныч Алиев, Бакыт Ыбыкеев, Кайрат Примбердиев, Замир Арыкбаев и Съездбек Искеналиев.

Музыкальный вечер посвящается Дню матери.