Общество

Китайская стройкомпания намерена модернизировать водоснабжение в Бишкеке

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с китайскими инвесторами во главе с заместителем президента China State Construction Engineering Corporation и председателем правления China Construction Fifth Engineering Division Corp. Тянь Вэйго.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в ходе встречи подписан меморандум об установлении дружественных отношений между мэрией столицы и компанией China Construction Fifth Engineering Division Corp.

Стороны выразили намерение установить партнерские отношения и взаимодействовать в целях проработки и возможной реализации проектов по модернизации муниципальной системы водоснабжения Бишкека, а также строительству двух очистных сооружений.

Мэр города отметил важность развития инженерной инфраструктуры на новых территориях, присоединенных к столице в рамках административно-территориальной реформы. В частности, подчеркнута необходимость модернизации систем водоснабжения и канализации.

Представители китайской стороны сообщили, что компания реализует крупные проекты в сферах инвестиций, строительства, реконструкции и проектирования инфраструктурных объектов. Также инвесторы отметили, что в настоящее время у фирмы имеются реализуемые проекты в Ташкенте.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374109/
