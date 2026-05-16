В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек

О вспышке лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго сообщило ведущее африканское агентство здравоохранения. Власти страны пока официального заявления не делали, передает Русская служба BBC.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), зарегистрированы около 246 случаев заболевания и 80 смертей, в основном в золотодобывающих городах Монгвалу и Рвампара в восточной провинции Итури.

В пятницу о случае смерти от вируса Эбола сообщили власти Уганды. У скончавшегося 59-летнего мужчины тест на вирус оказался положительным. Ранее он прибыл в страну из Конго.

Геморрагическая лихорадка Эбола впервые обнаружена в 1976 году на территории Заира (сейчас ДР Конго). Считается, что она распространилась от летучих мышей. Это уже 17-я вспышка вируса Эбола в стране.

Заболевание распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями и через поврежденную кожу, вызывая сильное кровотечение и отказ внутренних органов.

За первыми симптомами — лихорадкой, мышечными болями, усталостью, головной болью и болью в горле — следуют рвота, диарея, сыпь и кровотечение.