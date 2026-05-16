Общество

В классе 47 детей. Из школы № 2 просят выселить департамент образования Бишкека

Столичный департамент образования освободит школу № 2 к началу нового учебного года. Об этом сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Ленинского района.

Один из присутствующих поднял проблему переполненности классов.

«По законодательству в одном классе городских школ должно быть не больше 36 детей. Однако у нас в классе 47 детей. Я бы понял, если бы в школе не было свободных мест. Но второй этаж занимает столичный департамент образования. Я писал обращения в мэрию, Министерство просвещения и президенту, но все письма отправляют снова в муниципалитет. В этом департаменте 32 муниципальных служащих. Прошу не решать проблемы мэрии за счет прав наших детей», — сказал родитель школьника.

Градоначальник согласился с горожанином.

«К сожалению, все наши управления и структурные подразделения разбросаны по всему городу. В этом году мы начали процесс возврата к тем зданиям, которые должны были бы принадлежать нам. Разработан проект распоряжения кабинета министров, он внесен на согласование. Будем высвобождать помещения, которые в свое время заняли неправомерно другие организации. Департамент образования будет передислоцирован в здание мэрии города. Школа к следующему учебному году будет освобождена. Даю гарантию, это вопрос двух-трех недель, в течение месяца полностью закроем этот вопрос», — пообещал он.

Отметим, Айбек Джунушалиев продолжает встречи с горожанами по районам. 15 мая встреча продлилась восемь часов. Сегодня мэр продолжает слушать жалобы жителей Ленинского района.
