Общество

Не Бишкек, а колхозный город. Мэр не согласен с критикой жителей

Проблемы благоуйстройства города озвучили сегодня на встрече мэра Айбека Джунушалиева с жителями Ленинского района.

По словам представителя МТУ № 102 Каныбека Омурбекова, Бишкек не дотягивает до звания столицы Кыргызстана.

«Если сравнивать с Андижаном или Алматы, мы отстали от них на 10-20 лет. Пишешь о проблемах в мэрию, а получаешь в ответ: «Это не в нашей зоне ответственности». Мусорных баков на улицах нет, люди бросают мусор в арыки. При этом воды на некоторых улицах не бывает. «Зеленстрой» только пилит деревья — план по дровам делают или бизнес у кого-то, не понимаю. Одни пеньки остаются. Неужели нельзя сразу и пеньки выкорчевать? Куда ни глянь, одни пни и мусор. При ремонте дорог службы не взаимодействуют. Никакой планировки нет, лишь бы сделать тяп-ляп. Не Бишкек, а какой-то колхозный город», — возмутился он.

Айбек Джунушалиев не согласился с такой критикой.

«У филармонии когда был последний ремонт? Не проводился он со времени строительства. Сейчас мы начали ремонт фонтанной зоны, ирригационную систему налаживаем, укладываем брусчатку, обновляем зеленые насаждения. Что касается плана «Зеленстроя», поднимите руки те, кто отапливает дома дровами. Всего один человек. Мы что, все спиленные деревья ему продаем? За 2025 год в Бишкеке ликвидировали более 12 тысяч пней», — ответил он.

Градоначальник добавил, что в Бишкеке первыми в Центральной Азии построили завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора.

«Из Алматы приезжали изучать наш опыт, скоро премьер-министр Беларуси приедет, премьеру Таджикистана показывали наш завод. Не говорите плохо о Бишкеке! Вы тут живете, — возмутился он. — Да, у нас есть недостатки, но мы над ними работаем. Оставляйте свои предложения. Если хотите работать, то трудоустрою вас в «Тазалык». Будете работать? Быть популистами легко».
