В мире почти 2,8 миллиарда человек живут в плохих жилищных условиях, более 1 миллиарда — в трущобах и неформальных поселениях, а свыше 300 миллионов фактически являются бездомными. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По данным организации, к 2050 году, когда почти 70 процентов населения Земли будет жить в городах, проблема может стать еще острее.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат») Ана Клаудия Россбах назвала ситуацию уже не просто вызовом, а «глобальным кризисом доступности жилья». По ее словам, по всему миру люди не имеют возможности купить или снять жилье. Рост стоимости жизни превратился в серьезный политический вопрос.

Cтремительно растущие цены на жилье, климатические потрясения и конфликты, оставляющие миллионы людей без крова: пути преодоления кризиса в сфере жилья обсуждают участники 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку (Азербайджан).

На конференции собрались мировые лидеры, мэры, специалисты в области городского планирования, а также представители правительств, частного сектора, гражданского общества и международных организаций.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также прибыл в Азербайджан для участия во Всемирном форуме городов.

Его тема звучит как призыв к действию: «Обеспечить жильем мир: безопасные и устойчивые города и сообщества». Одной из центральных тем станет стремительный рост неформальных поселений. Сегодня в трущобах живут около 1,1 миллиарда человек, и, по прогнозам, в ближайшие десятилетия эта цифра может увеличиться еще на 2 миллиарда. Особенно уязвимы дети: их число среди жителей трущоб оценивается в 350-500 миллионов.

Еще одна тема, которая будет звучать особенно остро на фоне нынешних конфликтов, — восстановление городов после войн и катастроф.

Отдельный блок дискуссий посвятят климату. Эксперты предупреждают, что климатический кризис уже становится одним из главных факторов жилищного кризиса. Из-за экстремальных погодных явлений — наводнений, штормов и пожаров — только в 2023 году свои дома были вынуждены покинуть более 20 миллионов человек. По оценкам, из-за климатических изменений к 2040-му мир может потерять 167 миллионов домов.

При этом сами здания остаются одним из крупнейших источников вредных эмиссий: на строительный сектор приходится 34 процента глобальных выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой. Поэтому форум будет искать ответ сразу на два вопроса: как строить больше жилья и одновременно не усугублять климатический кризис.

Всемирный форум городов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2001-м и проводится «ООН-Хабитат» каждые два года в городах по всему миру. Для участия в WUF13 в Баку зарегистрированы около 40 тысяч участников из 182 стран.