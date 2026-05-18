19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Менделеева, Токолдош, микрорайон «Тунгуч», дом 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Койбагарова, Каралаева, переулок Акбуринский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Темирязева, Чокморова, Боконбаева, Уметалиева, отрезки улиц Буурдинской, Темировской, Талды-Суйской, Ала-Букинской, Эгинчиева, переулки Буурдинский, Темировский, Талды-Суйский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Калыка Акиева, улицы Ахунбаева, дом 55, Исанова, дом 2Б, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Садыкова, Ашар, Сыдыкова, Тогуз Каганат, Саадак, Мажурум), микрорайон «Джал», дом 29, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29-30-31-32-33), улица Месароша, дома 95, 97, жилмассив «Кырман» (улица Айбек-Ата), села Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, Эсенбай-Ата, Арычная, жилмассивы «32га», «40га»), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Мамыркалиева, Калинина, 22-го Партсъезда, Шопокова, Набережная);

12.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15);

15.00-17.00 — отрезки улиц Ден Сяопина, Казакова, село Нижняя Ала-Арча (переулки Больничный, Чагая, Коллекторная), отрезки улиц Владимирской, Кустанайской, Власова, Сыдыгалиева, 9 Января, Кайназаровой, Очаковская, переулка Барбинский, улицы Патриса Лумумбы;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы 6, 7, 8).

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Центральная), Степное (улицы Восточная, Юбилейная), Суусамыр (участок «Кара-Кол»).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (урочище Уч-Булак), Боролдой, Бейшеке, Алмалуу (улица Крупской), Чым-Коргонул (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

9.30-17.00 — село Новопокровка (улица Атая);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза), Кыз-Моло (улица Грибанова), Ак-Суу (улицы Кирпичная, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышева, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная);

9.00-13.00 — село Чон-Арык (улица Ак-Суу);

13.00-18.00 — село Кепер-Арык (улица Украинская);

9.00-18.00 — село Крупское (улица Зеленая).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чорголо (улица Гагарина), Саргоо.

Сокулукский РЭС

12.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назар, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева, Бекнияз, Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакир, Советская), Токбай (школа имени Суранчиева, школа имени Абдылдаевой, детский сад «Алтын уя»);

9.30-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиева, Сырдыбай Кудайбергенов, Каменная, Касым, переулок Больничный), Кун-Туу (административное здание Кун-Тууйского айыл окмоту, почта), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, школа имени Дооронбекова, детский сад);

9.30-17.00 — села Шалта (улица Калмырза), Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Западная);

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Шамси, Кашка-Суу), Арал (улица Картанбаева), Манас (улицы Западная, Зеленая, Широкая, Пионерская, Тупиковая, Комсомольская).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова), Буденовка (улица Новосоветская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дом 21, улицы Пионерская, Чапаева, Жантаева, Челюскина, Комсомольская, Красная, Крапоткина, Красная, 3-й микрорайон, дома 39,31,30,28).

Таласская область