Могила Пржевальского в КР попала в российский список значимых захоронений

Могилу выдающегося русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане добавили в список находящихся за рубежом мест погребения, которые имеют историко-мемориальное значение для России. Об этом сообщило РИА Новости.

Данный перечень серьезно расширен. В него внесли могилы русских государственных и общественных деятелей, которые покоятся на кладбищах в Австрии, Франции, Германии, Дании, Италии, Кыргызстане, Узбекистане и в ряде других стран.

Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось агентство, теперь к числу таких захоронений относится в том числе могила русского живописца XIX века Сергея Постникова на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.

Дополнен список и местами захоронения в Узбекистане, в их числе — могила советского геолога, исследователя Средней Азии Алексея Аделунга, в честь которого названа одна из горных вершин Пскемского хребта в Западном Тянь-Шане. Он похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте.

Кроме того, перечень теперь включает множество мемориальных захоронений в КР. Среди них и место погребения русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского. Могила находится на территории мемориального музея в Иссык-Кульской области.