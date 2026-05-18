Общество

ОРТ. За распространение тестовых заданий участникам грозит дисквалификация

За распространение заданий во время проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) участникам грозит дисквалификация. Об этом предупредил Центр оценки в образовании и методов обучения,

По данным ЦООМО, в соответствии с правилами проведения ОРТ категорически запрещается фотографировать, записывать, распространять, публиковать или передавать содержание тестовых заданий в социальных сетях, мессенджерах и на других интернет-платформах.

Распространение информации о тестовых заданиях является грубым нарушением правил ОРТ.

Даже после завершения тестирования при выявлении подобных фактов результаты участника могут аннулировать, а участника — дисквалифицировать.

При дисквалификации пересдать тест в этом году не получится.

Под «тестовым периодом» понимается весь период проведения ОРТ на территории республики: в 2026-м с 16 мая по 26 июня.

Отметим, что пользователи соцсетей обсуждают задания. Кроме того, появилась информация, что в Сеть якобы слили вопросы, в частности из раздела «Аналогии».

В ЦООМО заверили 24.kg, что появившиеся вопросы не из теста 2026 года.

Ранее неоднократно сообщалось, что разработчики ОРТ составляют не один вариант вопросов, поэтому в каждой смене они отличаются. Могут встретиться похожие вопросы, но полного совпадения практически не бывает.

С 2026 года результаты ОРТ обязательны не только для поступления в вузы, но и в колледжи.

На тест зарегистрировались более 64 тысяч человек.
