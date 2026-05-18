Операции по пересадке почек и печени стали более доступны кыргызстанцам

Министерство здравоохранения проводит систематическую работу по развитию высокотехнологичной помощи пациентам, под особым вниманием — трансплантология. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил первый заместитель министра здравоохранения КР Тилек Мамадалиев.

По его словам, в 2025 году утверждено положение о проведении трансплантации органов и/или тканей человека. Ведомство работает над укреплением кадрового потенциала и развитием инфраструктуры.

В настоящее время операции по пересадке органов проводятся в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД), Национальном хирургическом центре (НХЦ), в клинике Ошского государственного университета (ОшГУ) и в Больнице кыргызско-турецкой дружбы.

В НЦОМиД с 2018 по 2025 год провели 84 операции по пересадке почки, 42 из них по прейскуранту. С 2024-го пересадка почек проводится за счет бюджета. В 2024-м выполнена 21 такая операция, в 2025-м — 16, в 2026-м — 5.

В Кыргызско-турецкой больнице с 2023 года проведено 16 операций по пересадке почек. В 2024-м в медучреждении провели операцию по пересадке печени совместно с врачами из Турции.

На базе медцентра ОшГУ провели пять операций по пересадке почек и одну по пересадке печени.

В НХЦ также начали проводить пересадку печени.

«Это позволяет снизить расходы пациентов на пересадку органов», — отметил Тилек Мамадалиев.