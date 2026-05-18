В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации

В Бишкеке 19 мая ожидаются временные ограничения дорожного движения в связи с прибытием в столицу иностранной делегации. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

Ведомство не конкретизировало, каких улиц коснется перекрытие. Но обычно в таких случаях движение ограничивают на:

трассе от аэропорта «Манас» до Бишкека;

улице Фучика;

проспектах Чуй и Чингиза Айтматова.

В УПСМ призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным мерам и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы на указанных участках дорог.