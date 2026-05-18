23:31
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Из-за строительства новой железной дороги в Кыргызстане снесут 214 жилых домов

При строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в КР под снос попадут 214 жилых домов. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев.

По его словам, большая часть строений — 191 дом — расположена в Сузакском районе Джалал-Абадской области, остальные находятся в Нарынской области.

Министерство транспорта уже привлекло независимую оценочную компанию, которая завершила оценку объектов. Итоговое заключение передано на рассмотрение в кабмин, и в настоящее время запущен процесс выплаты компенсаций.

Замминистра отметил, что ведомство уже три дня проводит работу в Сузакском районе, пытаясь прийти к согласию с каждым собственником. При этом Алмаз Тургунбаев признал, что согласны далеко не все: стопроцентного одобрения со стороны населения пока нет, так как некоторые граждане выражают недовольство суммами, в которые было оценено их имущество.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374283/
просмотров: 1129
Версия для печати
Материалы по теме
На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
Кыргызстан займет у Китая $305 миллионов на железную дорогу
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет частью коридора в Европу
Кыргызстан и КНР готовят кадры в транспортную и автомобильную отрасли
Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров
Более 5 тысяч человек задействованы в строительстве ж/д КНР — Кыргызстан — РУз
Глава кабмина напомнил о выгодах двух мегапроектов, в которых задействована КР
Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
В Кыргызстане создадут мощную складскую инфраструктуру
Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
18 мая, понедельник
23:15
В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных линий В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных...
23:02
В Караколе полностью реконструируют исторический музей за 159 миллионов сомов
22:42
Засыпали грунтом берег Иссык-Куля. Виновников оштрафовали на 5,5 миллиона сомов
22:24
Портфель проектов ГЧП в Кыргызстане превысил 456 миллиардов сомов
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на тротуарах и пешеходных переходах