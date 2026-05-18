Общество

Производители лекарств не работают напрямую с «Кыргызфармацией» без склада

Заводы-производители не работают напрямую с госпредприятием «Кыргызфармация» из-за отсутствия склада. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил директор ГП Акылбек Туратбек уулу.

По его словам, предприятие заключило договоры примерно с 22 заводами и рядом дистрибьюторов.

«Однако многие заводы не продают лекарства напрямую нам, а реализуют через своих представителей в Турции или России. Мы изучили причины. Основное требование связано с тем, что у дорогих препаратов срок годности составляет 1-1,5 года, а у нас нет собственных складов для хранения. Без соблюдения холодовой цепи поставки напрямую не осуществляются», — сказал Акылбек Туратбек уулу.

Склад, машины, офис: как решают инфраструктурные проблемы «Кыргызфармации»

Он отметил, что сегодня предприятие арендует склад у «Айданфарм» — это обходится в 1,3 миллиона сомов в год.

«На прошлой неделе мы подготовили техническое задание и нашли участок площадью 4,5 гектара в селе Восток для строительства нового склада. Министерство экономики поддержало проект. Теперь работаем с руководством Аламединского района над трансформацией земли. Если вопрос решится, то начать строительство склада планируется до конца лета», — добавил глава ГП.

По словам Акылбека Туратбек уулу, в 2025 году на логистику «Кыргызфармация» потратила 44 миллиона сомов. После этого был решен вопрос с транспортом, в том числе с холодильным оборудованием. Это поможет наладить логистику.
