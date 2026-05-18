Общество

Пациентские сообщества занимаются неэтичным маркетингом — ГП «Кыргызфармация»

Вопрос закупки оригинальных препаратов для лечения пациентов подняли на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

По словам депутата Алтынбека Кылычбаева, для проведения химиотерапии в онкологии в основном используются индийские препараты.

«У моего родственника заболел ребенок — рак почки. Он месяц лечился в Кыргызстане, а затем продолжил в России. По его словам, препараты индийского производство переносятся пациентами тяжело, а российского намного легче», — сказал нардеп.

Директор госпредприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек уулу сообщил, что ГП заключило соглашение с ПРООН на 152 миллиона сомов для приобретения дорогостоящих препаратов, закупаемых по Фонду высоких технологий.

Риск отторжения. Лица с пересаженными органами против закупки дженериков

Однако врачи Национального госпиталя и пациентское сообщество выступило против дженериков, поэтому госпредприятие вернулось к закупкам оригинальных препаратов от заводов-изготовителей.

«Однако замечу, что среди представителей пациентских сообществ тоже есть вопросы лоббирования. Даже если препарат хороший, проводится неэтичный маркетинг, продвигаются отдельные бренды, которые, по их мнению, дают наилучший эффект. Мы же поставляем препараты, которые соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения. Но при этом из Индии и другие лекарства, которые не подходят пациентам, тщательно изучаем и стараемся поставлять оригинальные препараты», — добавил Акылбек Туратбек уулу.

В 2025 году в ГП «Кыргызфармация» обсуждали вопрос закупки лекарств для пациентов с пересаженными органами, диабетом и онкозаболеваниями. Переход на дженерики, по словам чиновников, позволит сэкономить государственные деньги. Однако пациенты заявили о риске для их здоровья и выступили против.
