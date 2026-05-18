23:32
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

Засыпали грунтом берег Иссык-Куля. Виновников оштрафовали на 5,5 миллиона сомов

В селе Тамчи Иссык-Кульского района застройщиков поймали на незаконной засыпке грунта на землях водного фонда озера Иссык-Куль. Общая сумма начисленного ущерба природе превысила 5,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Внеплановую проверку строительных объектов провела служба экологического и технического надзора. Инспекторы зафиксировали неполное соблюдение требований экологического законодательства и незаконные земельные работы вблизи озера.

За нанесенный ущерб окружающей среде трем строительным компаниям начислены компенсационные выплаты на общую сумму 5 миллионов 566 тысяч 590 сомов:

  • ОсОО «КыргызИнвестСтрой» — 1 миллион 929 тысяч 562 сома;
  • ОсОО «Авангард Резорт» — 1 миллион 925 тысяч 237 сомов;
  • ОсОО «Елизавета» — 1 миллион 711 тысяч 791 сом.

Помимо этого, на нарушителей наложены административные штрафы.

Как отметили в ведомстве, строительные компании полностью признали свою вину. В настоящее время застройщики уже выплачивают компенсации и устраняют допущенные нарушения.

Ведомство выдало им обязательные предписания: завершить оформление разрешительных документов и строго выполнить все требования государственной экологической экспертизы.

Минприроды подчеркивает, что любые строительные и хозяйственные работы на Иссык-Куле должны проводиться исключительно при строгом соблюдении норм экологической безопасности. Контроль за застройщиками в регионе будет продолжен.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374308/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области штрафуют мотоциклистов за выезд на пастбища
Ужесточить наказание за гидроциклы, вырубку облепихи и грязные стоки хотят в КР
Иссык-Куль уходит от берегов: жители бьют тревогу из-за обмеления озера
Участники заседания ШОС по охране природы посадили деревья в парке «Ала-Арча»
Пластик под запретом с 2027 года: в Кыргызстане готовят жесткие меры
В Кыргызстане началось заседание экологических ведомств стран ШОС
Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В госбюджет вернули 17,4 миллиона сомов за порчу земель на Иссык-Куле
В городе Ош упростят вырубку деревьев и проверят лицензии на недра
Более 6,4 миллиона сомов взыскано в Ошской области за нанесение вреда экологии
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
18 мая, понедельник
23:15
В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных линий В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных...
23:02
В Караколе полностью реконструируют исторический музей за 159 миллионов сомов
22:42
Засыпали грунтом берег Иссык-Куля. Виновников оштрафовали на 5,5 миллиона сомов
22:24
Портфель проектов ГЧП в Кыргызстане превысил 456 миллиардов сомов
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на тротуарах и пешеходных переходах