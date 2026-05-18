Засыпали грунтом берег Иссык-Куля. Виновников оштрафовали на 5,5 миллиона сомов

В селе Тамчи Иссык-Кульского района застройщиков поймали на незаконной засыпке грунта на землях водного фонда озера Иссык-Куль. Общая сумма начисленного ущерба природе превысила 5,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Внеплановую проверку строительных объектов провела служба экологического и технического надзора. Инспекторы зафиксировали неполное соблюдение требований экологического законодательства и незаконные земельные работы вблизи озера.

ОсОО «КыргызИнвестСтрой» — 1 миллион 929 тысяч 562 сома;

ОсОО «Авангард Резорт» — 1 миллион 925 тысяч 237 сомов;

ОсОО «Елизавета» — 1 миллион 711 тысяч 791 сом.

За нанесенный ущерб окружающей среде трем строительным компаниям начислены компенсационные выплаты на общую сумму 5 миллионов 566 тысяч 590 сомов:

Помимо этого, на нарушителей наложены административные штрафы.

Как отметили в ведомстве, строительные компании полностью признали свою вину. В настоящее время застройщики уже выплачивают компенсации и устраняют допущенные нарушения.

Ведомство выдало им обязательные предписания: завершить оформление разрешительных документов и строго выполнить все требования государственной экологической экспертизы.

Минприроды подчеркивает, что любые строительные и хозяйственные работы на Иссык-Куле должны проводиться исключительно при строгом соблюдении норм экологической безопасности. Контроль за застройщиками в регионе будет продолжен.