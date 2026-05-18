Кыргызстанки жалуются на поборы в роддомах. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, по законодательству роды должны быть бесплатными, однако по факту женщинам приходится платить — около 20 тысяч сомов. Такие факты есть в Чуйском, Ноокенском и других районах.

Махабат Мавлянова призвала чиновников выходить из кабинетов и проводить проверки на местах. «Если услуга бесплатная, она должна оказываться бесплатно. Если она платная, необходимо это официально озвучить и установить единые тарифы, чтобы все средства были направлены на обновление медоборудования, ремонт и другие цели», — сказала она.

Первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев подчеркнул, что роды в государственных роддомах бесплатные.

Ранее Фонд обязательного медицинского страхования также заявлял, что роды, операция кесарево сечение и наркоз для беременных бесплатны.

По всем вопросам качества обслуживания или отказа в предоставлении услуг, предусмотренных ПГГ, граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113.