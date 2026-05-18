В Бишкеке открывается выставка «Красота Таджикистана: наследие для будущего»

С 18 по 21 мая в рамках масштабных Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане в Бишкеке состоится ряд культурных мероприятий, организованных министерствами культуры двух стран. Об этом сообщили в музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Одним из ключевых событий станет торжественное открытие выставки «Красота Таджикистана: наследие для будущего» произведений современных таджикских художников.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

Вниманию ценителей искусства будет представлена уникальная экспозиция картин (живопись и графика), созданных как признанными мастерами, так и талантливыми молодыми авторами Таджикистана.

Посетители смогут лично пообщаться с представителями творческой делегации Таджикистана, а также оценить разнообразие жанров — от классического пейзажа и натюрморта до концептуальной графики. Национальная художественная школа Таджикистана гармонично сочетает традиции классического академического образования и современные мировые тенденции, сохраняя яркий восточный колорит и глубокую эмоциональность.
