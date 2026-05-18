Общество

Более 37 тысяч онкологических пациентов зарегистрировано в КР

В Кыргызстане на учете состоят более 37 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Нурбек Букуев.

По его словам, центру 66 лет. Основные корпуса построены более 30 лет назад и были рассчитаны примерно на 3,5 миллиона человек.

«Сейчас при существующей численности населения и нагрузке мы не можем обеспечить достаточное количество врачей и мест для приема пациентов. На прошлой неделе к нам приезжал председатель кабинета министров. Даны поручения Министерству здравоохранения и другим ведомствам — в ближайшее время подготовить проекты новых современных зданий, соответствующих требованиям времени», — сказал Нурбек Букуев.

Он добавил, что одной из самых больших проблем онкоцентра является нехватка линейных ускорителей.

«Согласно мировой статистике, в среднем на 350 тысяч человек должен приходиться один такой аппарат. В Кыргызстане же на 7-миллионное населения имеется всего два аппарата. Это крайне недостаточно. Кроме того, ускорители требуют регулярного технического обслуживания, на которое не предусмотрено достаточного финансирования. Если бы на это выделялись средства, поломок было бы меньше», — отметил Нурбек Букуев.

По его словам, еще одна проблема — нехватка химиотерапевтических препаратов.

«По предварительным расчетам, звучала сумма около 2,5 миллиарда сомов, однако и этого недостаточно. По нашим оценкам, в прошлом году для полного обеспечения всех онкопациентов необходимо было около 4,7 миллиарда сомов. В эту сумму входят и дорогостоящие препараты, и другие химиотерапевтические лекарства. В целом дефицит остается значительным», — пояснил он.

Депутат Махабат Мавлянова отметила, что в сфере онкологии сложилась очень тяжелая ситуация. В НЦОГ едут больные со всей республики.

«Но помещений в центре не хватает, в одном кабинете принимают по два врача, очереди большие, из-за этого возникают споры. Денег на техническое оснащение выделяется недостаточно, линейные ускорители выходят из строя, из-за его у пациентов прерывается лечение. Минздрав должен определять приоритеты и выделять на них больше средств», — посетовала нардеп.

Первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев подчеркнул, что в последние годы количество онкобольных растет. Он призвал граждан своевременно проходить профилактические осмотры.
