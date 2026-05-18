В Бишкеке проложат более 20 километров новых кабельных линий

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в Бишкеке продолжается поэтапная модернизация электрических сетей. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, часть кабельных линий построена еще в 1970-х, поэтому их техническое состояние требует обновления.

Бишкекское предприятие электрических сетей в 2026 году планирует строительство и реконструкцию более 20 километров кабельных линий напряжением 10 киловатт. На сегодня уже проложено 3 километра кабельных линий.

В рамках проекта выполняется полный комплекс кабельных работ: рытье траншей, прокладка кабелей, монтаж кабельных муфт, испытания и ввод в эксплуатацию.

В результате надежность электроснабжения улучшилась до 95 процентов. Также снижаются технические потери и появляется возможность подключения новых потребителей.